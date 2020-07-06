СБУ заявляє про блокування роботи на «псевдоооператорів зв’язку» ОРДЛО в Житомирі та Києві

Служба безпеки України повідомила, що блокувала діяльність людей, які нібито сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку «Фенікс» і «Лугаком», які працюють на окупованій частині Донбасу.

За повідомленням, в цій діяльності підозрюють жителів Житомира та Києва.

«Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів «Фенікс» і «Лугаком» з території «Л/ДНР» та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів», – йдеться в заяві СБУ.

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Правоохоронці додають, що під час обшуків виявили у фігурантів документи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів мобільних операторів.

Справу відкрили за ознаками несанекціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж, вчиненого групою осіб або такого, що призвело до значної шкоди. В разі визнання винними ця кваліфікація може означати від трьох до шести років ув’язнення з можливим позбавленням права на певні види діяльності.