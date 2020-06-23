Донеччина: прикордонники затримали бойовика «ДНР»

У Донецькій області біля КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники затримали бойовика «ДНР». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«На Контрольному пункті «Березове-2» військовослужбовці Донецького прикордонного загону виявили невідомого чоловіка. Незнайомець спробував втекти, але це йому не вдалося. Затриманий розповів, що прямуючи до своїх позицій ненароком натрапив на контрольний пост сил ООС. Бойовик повідомив, що у 2018 році за власним бажанням прийшов на службу до незаконних збройних формувань. Він зізнався, що ніс службу на лінії розмежування в складі розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2. У затриманого були документи так званої «ДНР», серед яких паспорт, військовий квиток, посвідчення фонду ветеранів бойових дій, а також військова форма російського зразка в дорожній сумці», – мовиться у повідомленні.

Затриманого передали співробітникам СБУ. Йому оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею 258-3 ККУ «Створення терористичної групи чи терористичної організації».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.