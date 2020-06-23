Російські гібридні війська тримають важке озброєння у Луганському аеропорту – ОБСЄ

На злітній смузі зруйнованого Луганського аеропорту безпілотник моніторингової місії ОБСЄ 21 червня зафіксував 50 одиниць важкого озброєння.

Серед техніки – 7 реактивних систем залпового вогню «Град», 7 зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10» та 2 комплекси «Оса», а також гармати і гаубиці – 6 буксируваних протитанкових гармат «Рапіра», 16 буксируваних гаубиць Д-20, «МстаБ», Д-30А, 14 самохідних гаубиць «Акація» та «Гвоздика». Також там виявили 7 120-міліметрових мінометів.

Луганський аеропорт розташований у селі Переможне за 19 кілометрів на південь від Луганська. Він був зруйнований у боях з російськими гібридними силами влітку 2014 року.

Раніше Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода для східного регіону) вже розповідав, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована​ на окупованих територіях поблизу селищ Зернове, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР»​ поблизу села Покровка, а також на полігоні угруповання «ДНР» біля Міусинська.

Останній полігон траплявся на пропагандистських відео бойовиків – на них видно, що російські гібридні формування зберігають там, зокрема, системи артилерійського вогню «Гвоздика».