Російські гібридні війська тримають важке озброєння у Луганському аеропорту – ОБСЄ

На злітній смузі зруйнованого Луганського аеропорту безпілотник моніторингової місії ОБСЄ 21 червня зафіксував 50 одиниць важкого озброєння.
Серед техніки – 7 реактивних систем залпового вогню «Град», 7 зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10» та 2 комплекси «Оса», а також гармати і гаубиці – 6 буксируваних протитанкових гармат «Рапіра», 16 буксируваних гаубиць Д-20, «МстаБ», Д-30А, 14 самохідних гаубиць «Акація» та «Гвоздика». Також там виявили 7 120-міліметрових мінометів.
Луганський аеропорт розташований у селі Переможне за 19 кілометрів на південь від Луганська. Він був зруйнований у боях з російськими гібридними силами влітку 2014 року.
Раніше Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода для східного регіону) вже розповідав, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована на окупованих територіях поблизу селищ Зернове, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка, а також на полігоні угруповання «ДНР» біля Міусинська.
Останній полігон траплявся на пропагандистських відео бойовиків – на них видно, що російські гібридні формування зберігають там, зокрема, системи артилерійського вогню «Гвоздика».
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