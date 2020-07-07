У Києві затримали причетного до збиття літака MH17 – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили, що в Києві затримано громадянина України за фактом «керівництва та участі у терористичній організації», яка причетна до збиття пасажирського літака у небі над Донбасом в 2014 році.

«За даними слідства, громадянин брав активну участь у створенні «Розвідувального управління ДНР» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області та виконував завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити ряд терористичних актів та диверсій на підконтрольній Уряду України території. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомила пресслужба ОГП.

Згідно з повідломленням, встановлено, що керівники та представники так званого «Розвідувального управління ДНР» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака рейсу MH17.

«Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України», – зазначили в ОГП.

В СБУ, у свою чергу, зазначили, що затриманому інкримінується «створення терористичної групи чи терористичної організації».

В повідомленні вказано, що йдеться про громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з «кураторів» керівників так званого «ДНР» за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ).

«У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над «керівниками» терористичної організації «ДНР»... Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний «Хмурий») та Леонідом Харченком (позивний «Крот»), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року», – зазначили в СБУ.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.​

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.