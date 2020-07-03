Суд у справі MH17: клопотання захисту задоволені частково, наступне засідання – 31 серпня

Суд у Нідерландах в справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» на Донбасі 17 липня 2014 року оголосив у п’ятницю рішення за низкою клопотань, які раніше внесла сторона захисту одного з обвинувачених – росіянина Олега Пулатова.

Так, суд прийняв деякі клопотання захисту, що намагається довести непричетність Пулатова до катастрофи. Адвокати поставили під сумнів основну версію слідства – про те, що «Боїнг» був збитий російським «Буком» з території, яку контролювали підтримувані Росією бойовики.

Зокрема сьогодні були прийняті клопотання захисту про допит українського військовослужбовця ППО, експертів російського концерну «Алмаз-Антей», а також про додатковий запит на розсекречення американських супутникових знімків.

Як повідомляє агентство Reuters, задоволені також клопотання про вивчення показів свідків захисту, які виступають на підтримку так званих альтернативних версій катастрофи, наприклад, що літак був збитий військовим літаком. Ці версії, про які часто повідомляли російські ЗМІ, були відкинуті слідством.

Водночас багато клопотань захисту були відхилені, серед них і про переклад всіх матеріалів справи (близько 40 тисяч сторінок – ред.) на російську мову.

Частина клопотань поки відкладена – до часу, коли захист зможе зустрітися з Пулатовим і прояснити його позицію. Адвокати стверджували, що їм необхідно особисто зустрітися з підзахисним, але зараз це неможливо, оскільки кордон Росії з країнами ЄС закрито через пандемію коронавірусу.

Сьогоднішнє засідання суду стало останнім перед тривалою перервою попереду. Судовий процес в окружному суді Гааги відновиться 31 серпня.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.