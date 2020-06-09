Обвинувачення у справі MH17 відкинуло російські аргументи про «Бук»

У Нідерландах на суді в справі про катастрофу літака «Боїнг» рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року, сторона обвинувачення 9 червня продовжила представляти свої докази.

Обвинувачення детально поінформувало, чому слідство відкинуло різні теорії про катастрофу пасажирського лайнера, які підтримували російські ЗМІ та офіційні представники Росії.

Ідеться, зокрема, про твердження, нібито «Боїнг» міг бути збитий українським військовим літаком. Слідство проаналізувало дані радарів, які працювали в момент катастрофи «Боїнга». Жоден український радар у зоні катастрофи в її момент не працював. Російський диспетчерський радар не зафіксував наявності інших літаків поряд із «Боїнгом». Він не зафіксував і пуск ракети, проте експерти вважають це цілком логічним з огляду на невеликий розмір ракети в порівнянні з літаком.

Дані військових радарів Росія слідчій групі не передала, а про супутникові знімки російська сторона також повідомила, що вони збережені не були. У Сполучених Штатів додаткових даних також немає.

Обвинувачення згадало і про те, що знайшло людину, яка видавала себе за «іспанського диспетчера Карлоса» і нібито повідомляла про українські літаки поруч із «Боїнгом». Він зізнався, що не є диспетчером, а за брехню йому заплатили.

Слідство також відкинуло висловлену російським концерном «Алмаз-Антей» версію, нібито «Боїнг» міг бути збитий із території, контрольованої владою України.

Обвинувачення також вивчило дані про ракету, передані міністерством оборони Росії в 2018 році. Російське військове відомство стверджувало, що ракета, якою міг бути збитий «Боїнг», була передана в українську військову частину ще в 1986 році. Слідство заявило, що в документах є суперечності, зокрема, тип ракети, про який у них говориться, не відповідає тому типу, яким імовірно був збитий «Боїнг». Крім того, за документами 1991 року ракети з таким номером в українській частині, про яку йшлося, не було.

Обвинувачення також розповіло про висновки слідства про переміщення установки «Бук», з якої імовірно був збитий «Боїнг», з Росії в район міста Сніжного в Донецькій області на території, підконтрольній підтримуваним Росією бойовикам, і назад в Росію.

Щонайменше двоє свідків розповіли слідству, що бачили пуск ракети з «Бука» 17 липня.

Очікується, що обвинувачення оприлюднюватиме свої дані також у середу, 10 червня. Нинішній етап процесу завершиться 12 червня, після чого буде оголошено перерву.

Звинувачення у справі про катастрофу заочно висунуті трьом громадянам Росії і одному громадянину України, які брали участь у бойових діях проти українських військ на Донбасі в 2014 році. Жоден із них на суді не присутній. Слідство наголошує, що в справі можуть з’явитися також інші обвинувачені, в тому числі і пов’язані з російськими збройними силами.

У катастрофі «Боїнга» загинули всі 298 чоловік, що були на борту. Росія заперечує свою причетність до катастрофи.