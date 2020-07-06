СБУ понад три з половиною роки розслідує справу про обстріл на Донбасі, в результаті якого загинуло немовля

СБУ продовжує розслідування кримінального провадження щодо обстрілу Мар’їнки на Донеччині влітку 2015 року, в результаті якого родина місцевої жительки Наталії Клименко втратила житло, а від поранень загинула її 5-місячна донька. Інформацію про розслідування справи Радіо Свобода надали у відповідь на інформаційний запит 6 липня.

За повідомленням із СБУ в Донецькій та Луганській областях, кримінальне провадження перебуває у Другому слідчому відділі СБУ з дислокацією в Маріуполі.

Як поінформували у відомстві, справа була відкрита 1 грудня 2016 року на підставі звернення потерпілої Наталії Клименко. Слідство триває.

Посилаючись на таємницю слідства, в СБУ відмовили в інформації щодо того, на якому етапі перебуває розслідування і які слідчі дії вже були здійснені.

Раніше Наталія Клименко, яка через обстріли бойовиків на Донбасі втратила маленьку дитину й житло, розповіла Радіо Свобода, що звернулася до Європейського суду з прав людини. За її словами, вже п’ять років від дня обстрілу українські правоохоронні органи «демонструють бездіяльність у розслідуванні справи» про загибель її п’ятимісячної доньки, а в місцевої влади вона не може домогтися документа про непридатність її оселі для проживання.

Правозахисники, які допомагають жінці, кажуть, що якщо суд у Страсбурзі візьметься до розгляду справи жінки, вона зможе розраховувати на певну компенсацію моральних та матеріальних збитків. Відповідачами в суді мають виступити держави Україна та Росія.

За даними ЮНІСЕФ, близько 430 тисяч дітей у зоні конфлікту на Донбасі лишаються у небезпеці. За інформацією організації, з 2014 року щонайменше 130 дітей зазнали поранень від мін та боєприпасів, 38 – загинули.

У той же час, за даними українських правозахисників, з початку конфлікту на Донбасі від обстрілів загинули сотні дітей, десятки зникли безвісти.