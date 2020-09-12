ОГП повідомив про затримання підозрюваного у диверсії на замовлення ФСБ Росії

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 12 вересня затриманий житель Одеської області, який намагався знищити один з економічних об’єктів критичної інфраструктури у місті Рівне.

«Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді та закінченому замаху на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 КК України), а також про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без права внесення застави. За даними слідства, чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи вийшов на представників ФСБ Росії та за їх завданням збирав і передавав спецслужбами країни-агресора детальну інформацію про один з військових об’єктів на території Одеської області. Також він пропонував свої послуги у вчиненні вбивств військовослужбовців-учасників ООС», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, сьогодні він намагався підірвати об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору, однак «контррозвідники завадили йому вчинити протиправні дії – затримали та вилучили вибуховий пристрій».



Слідчі дії тривають. У разі доведення вини, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, з конфіскацією майна.

Публічних коментарів російської сторони про зв’язки затриманого із ФСБ немає.

Українські спецслужби періодично повідомляють про запобігання різного роду диверсіям, зокрема із боку громадян Росії, або осіб, які пов’язані з ними у протиправних діях за винагороду.



