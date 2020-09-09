СБУ затримала організатора незаконної легалізації росіян в Україні

У Службі безпеки повідомили, що її контррозвідники виявили і заблокували незаконну легалізацію росіян в Україні.

«Мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу, безпідставно отримати українське громадянство. Він гарантував клієнту виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України. Вартість «послуг» становила 5 тисяч доларів. Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби», – йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

СБУ періодично повідомляє про запобігання різного роду диверсіям, зокрема із боку громадян Росії, або осіб, які пов’язані з ними у протиправних діях за винагороду.