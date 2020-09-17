Помпео про отруєння Навального: немає виправдання використанню хімічної зброї

Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин, заявив 16 вересня державний секретар США Майк Помпео. За його словами, який у Вашингтоні провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом, США та Велика Британія спільно засуджують отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

Будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яким умов

«Будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яким умов. Так було два роки тому після нападу із використанням хімічної речовини нервово-паралітичної дії у Солсбері, нині маємо ту ж ситуацію. Міністр закордонних справ Рааб та я приєдналися до наших колег по «Групі семи» із закликом до Росії бути цілком прозорою і зараз повторюємо цей заклик», – відзначив Майк Помпео.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив у Вашингтоні, що США та його країна вітають прогрес Навального на шляху до відновлення і наголосив на необхідності відповідальності за використання хімічної зброї.

«Я вважаю, що уряд Росії зобов'язаний пояснити, що відбулося із паном Навальним через повне та прозоре розслідування. Я би сказав, що, з точки зору Великої Британії, важко побачити будь-яке інше ймовірне альтернативне пояснення, окрім того, що це було здійснено російської розвідкою, але, очевидно, уряд Росії має відповісти у цій справі», – відзначив Рааб.

Кремль відкидає відповідальність за стан Навального і наголошує на тому, що «обвинувачення російської сторони не основане ні на чому».

Раніше берлінська лікарня, в якій після отруєння перебуває російський опозиційний лідер Олексій Навальний, повідомила, що його стан швидко покращується, а неофіційні джерела передають, що він прагне якнайшвидше повернутися в Росію.​