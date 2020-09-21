Отруєння Навального: російський опозиціонер хоче, щоб йому повернули одяг з омської лікарні

Російський опозиціонер Олексій Навальний вимагає від російської влади повернути йому одяг, у якому він був 20 серпня, коли його госпіталізували в Омську. Запис про це з’явився на сайті Навального.

Опозиціонер вперше від свого імені написав про те, що його «намагалися вбити бойовою отруйною речовиною». Навальний звернув увагу на те, що минули всі терміни «дослідчої перевірки» у його справі, оскільки з моменту отруєння вже минуло 30 днів.

«У Росії кримінальної справи немає, а є «дослідча перевірка за фактом госпіталізації». Таке враження, що я не в кому впав в літаку, а послизнувся в супермаркеті і зламав ногу», – пише Навальний.

Він зазначає, що нічого іншого й не очікував, і вимагає в зв’язку із закінченням терміну перевірки повернути йому одяг, який називає «найважливішим доказом».

«Перед тим як дозволити мене відвезти до Німеччини, весь одяг з мене зняли і відправили абсолютно голого. З урахуванням того, що на моєму тілі «Новачок» був виявлений, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг -– дуже важливий речовий доказ», – зазначив Навальний.

У своєму інстаграмі Навальний опублікував у понеділок ще одне фото з клініки «Шаріте», де він продовжує лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, у Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.