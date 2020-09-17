Європарламент закликав розширити санкції проти Росії через отруєння Навального

Європейський парламент 17 вересня ухвалив резолюцію, в якій закликав до проведення міжнародного розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, назвавши його спробою замаху на його життя.

У резолюції також міститься заклик до країн ЄС скласти найближчим часом список нових обмежувальних заходів щодо Росії і розширити вже наявні санкції, в тому числі використовувати санкційні механізми проти осіб, які стали об’єктом розслідувань Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним.

Європарламент висловлює глибоку стурбованість щодо повторюваних випадків використання хімічної зброї проти російських громадян. Владу Росії Європарламент закликав співпрацювати з незалежним розслідуванням справи Навального.

Як йдеться в тексті резолюції, проєкт якої запропонували представники відразу декількох провідних фракцій, спроба вбивства Навального стала «частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути його й інші критичні голоси» в Росії. При цьому справу Олексія Навального парламентарі розглядають як одну з ланок в ланцюжку політики Кремля, спрямованої на «репресії всередині держави й агресію зовні», включаючи підрив світового порядку, заснованого на дотриманні правил.

До керівництва ЄС спрямований заклик розробити нову стратегію відносин із Росією, а до держав-членів Євросоюзу – дотримуватися єдиної позиції з цього питання. Документ підтверджує раніше висловлене Європарламентом негативне ставлення до проєкту газопроводу «Північний потік-2».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.