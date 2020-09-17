У Європарламенті пропонують заморозити європейські активи фігурантів розслідувань Навального

Група депутатів Європейського парламенту запропонувала заморозити європейські активи фігурантів розслідувань «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це йдеться в проєкті резолюції, опублікованому на сайті Європарламенту.

Депутати вимагають, щоб Євросоюз якомога швидше розробив «список масштабних обмежувальних заходів проти Росії» і посилив чинні антиросійські санкції. Вони закликають «використовувати такі механізми санкцій, які дозволили б заморожувати європейські активи корумпованих осіб відповідно до висновків «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального».

Крім цього, депутати пропонують розпочати міжнародне розслідування отруєння Навального за участю Організації з заборони хімічної зброї.

Голосування за проєкт резолюції відбудеться в Європарламенті 17 вересня.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.