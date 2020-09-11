Влада Берліна: дані про Навального передадуть Росії лише з його згоди

Генеральна прокуратура Берліна отримала доручення відомства берлінського міського уряду з питань юстиції надати правову допомогу російським компетентним органам у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це прокуратура повідомила в твітері 11 вересня.

У повідомленні зазначено, що відомості про стан здоров’я Навального можуть бути передані російській стороні лише «за умови його згоди».

Будь-яку іншу інформацію про свої дії у зв’язку із запитом генпрокуратура поки що не надала.

Представники російської влади раніше виступали з заявами, що Німеччина – влада якої закликала Росію розслідувати ситуацію з отруєнням Навального – не відповідає на запит російської генпрокуратури і не надає правову допомогу.

Раніше у МВС Росї заявили, що готують додатковий запит до Німеччини, зокрема мають намір запропонувати відправити до Німеччини слідчих, а також експерта для контактів із німецькими лікарями. При цьому кримінальну справу за фактом замаху на опозиціонера в Росії так і не порушили – йде дослідча перевірка.

Раніше голова МВС Володимир Колокольцев заявив, що в ситуації з отруєнням Навального немає криміналу.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.