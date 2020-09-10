Помпео: Навального могли отруїти за вказівкою «високопоставлених російських чиновників»

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального можуть бути причетні високопоставлені російські чиновники. Про це Помпео заявив в інтерв’ю американській радіостанції 9 вересня. На сайті Держдепартаменту опублікована розшифровка передачі.

«Я думаю, що люди в усьому світі бачать цей вид діяльності таким, яким він є ... І коли вони бачать спробу отруїти дисидента і вони визнають, що є істотний шанс, що це насправді виходило від високопоставлених російських чиновників, я думаю, що це недобре для російського народу», – сказав Помпео.

Раніше США висловлювали стурбованість у зв’язку з отруєнням Навального і погрожували «фінансовими обмеженнями» відповідальним за це.

Президент США Дональд Трамп при цьому заявляв, що в нього немає причин сумніватися у висновках уряду Німеччини, який встановив, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» російського виробництва.

За словами Трампа, Вашингтон поки що не отримав від Берліна документів про отруєння Навального. Вони надійдуть у найближчі кілька днів і будуть уважно вивчені, додав він. Президент заявив, що США «дуже уважно» поставляться до можливого отруєння російського опозиційного політика.

Кремль, тим часом, заявив, що наразі не бачить приводу для розслідування отруєння Навального. Як сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, лікарі спочатку повинні знайти речовину, що вплинула на політика, і встановити, що стало причиною цього стану.

Говорячи про відповідальність за отруєння, яке прихильники Навального покладають на Кремль, він сказав, що російська влада не може «ставитися серйозно до озвучених звинувачень».

Раніше сьогодні стало відомо, що управління кримінальної поліції Берліна додатково посилило заходи безпеки, пов’язані з особою російського опозиційного політика Олексія Навального, який проходить лікування в столиці Німеччини, у клініці «Шаріте». Як повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела, таке рішення ухвалене через те, що політик вже розмовляє і до нього може виникнути інтерес із боку великої кількості людей.

Der Spiegel вказує, що посилена охорона є «відповіддю на постійне поліпшення стану здоров’я Навального».

Раніше інше німецьке видання Die Zeit повідомило, що Олексій Навальний був отруєний новітнім типом бойової отруйної речовини «Новачок», і що, найімовірніше, операцію з її використання могла здійснити тільки російська ФСБ.

Опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня, він був госпіталізований в Омську, а 22 серпня в стані коми переправлений до Берліна, де експерти лабораторії бундесверу виявили в організмі Навального сліди хімічної речовини групи «Новачок». Їхні висновки не підлягають сумніву, заявив представник уряду ФРН. Російська влада називає звинувачення бездоказовими.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навальний виведений зі стану штучної коми і реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки немає.

9 вересня міністри закордонних справ країн «Групи семи», а також голова дипломатії ЄС рішуче засудили «доведене отруєння» речовиною з групи «Новачок» російського політика. Вони закликали Москву провести термінове, прозоре і повноцінне розслідування.