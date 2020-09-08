Речниця МЗС Росії: Берлін «блефує» у справі Навального

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Берлін «блефує» у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

«Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і деяких «свідчень», якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла... Пора вже відкривати карти, тому що всім очевидно: Берлін блефує, обслуговуючи брудну політичну метушню», – написала Захарова у фейсбуці 8 вересня. Пояснення своїх слів вона не навела.

У німецькому посольстві в Москві повідомили, що посол Німеччини Геза Андреас фон Гейр запрошений 9 вересня на бесіду в МЗС Росії у зв’язку зі справою Навального.

Влада Німеччини закликала Росію провести розслідування через отруєння Навального.

Москва від цього відмовляється, заявляючи, що Берлін не надав інформацію на запит Генпрокуратури Росії.

Німецький уряд із посиланням на фахівців лабораторії Бундесверу минулого тижня повідомив, що в організмі Навального виявили сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

У Москві стверджують, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Росії до того, як він був переправлений на лікування до Німеччини, що опозиціонер отруєний не був.

Про те, що на організм Навального вплинула речовина з розряду інгібіторів холінестерази, лікарі берлінської клініки «Шаріте» повідомили відразу після того, як опозиціонер був туди доставлений.

Вони, однак, не змогли визначити, що це за речовина, і звернулися в лабораторію Бундесверу.

Між російськими лікарями, які лікували Навального з 20 по 22 серпня, і німецькими фахівцями, які лікують його зараз, немає взаємодії, вони не обмінювалися, зокрема, результатами аналізів пацієнта.

Влада Німеччини попередила Росію про можливі наслідки, якщо Москва не проведе розслідування. У Москві у відповідь почали говорити про те, що Берлін використовує ситуацію в політичних цілях.

Напередодні стало відомо, що канцлер Німеччини Анґела Меркель не виключає, що в зв’язку з отруєнням Навального Німеччині доведеться переглянути підхід до газопроводу «Північний потік – 2».

Навальному стало зле 20 серпня. 19 днів він перебував у комі, 7 вересня клініка «Шаріте» повідомила, що його вивели з коми.