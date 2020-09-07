Трамп заявив про готовність підтримати припинення будівництва «Північного потоку-2»

Президент США Дональд Трамп на пресконференції у Вашингтоні 7 вересня заявив, що підтримав би припинення будівництва газопроводу «Північний потік-2» через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Глава Білого дому нагадав, що і до інциденту з Навальним виступав проти цього проєкту.

На думку Трампа, Берлін платитиме Москві мільярди доларів. При цьому США, як країна-член НАТО, мають захищати Німеччину від Росії.

Раніше 7 вересня представник канцлера Німеччини заявив, що Анґела Меркель не виключає, що ситуація навколо отруєння Навального може позначитися на майбутньому газопроводу «Північний потік-2». У Берліні все ще чекають від Москви відповіді на питання щодо того, що сталося з Навальним.

Раніше Меркель заявляла, що отруєння Навального не варто пов’язувати з проєктом «Північний потік-2». Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас напередодні вперше визнав, що німецький уряд може переглянути свій підхід до газопроводу залежно від поведінки Москви.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 7 вересня сказав, що в Москві не бачать ризиків того, що Німеччина вийде з проєкту «Північний потік-2».

Газопровід мав зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря. Зараз його спорудження призупинене через американські санкції, однак і Москва, і Берлін неодноразово заявляли про прихильність до завершення цього проєкту.

Сполучені Штати намагаються зупинити завершення проєкту, вважаючи, що його основне призначення – політичний тиск на Європу, яка стане занадто залежна від російського газу. Крім того, газопровід значно знизить залежність Росії від транзиту газу через Україну. Натомість Вашингтон пропонував Європі свої енергоносії.

Навальний перебував у комі з 20 серпня, впродовж 19 днів. 22 серпня його доставили з Омська на лікування до берлінської клініки «Шаріте». Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Російські лікарі раніше заявили, що ніякої отрути в організмі пацієнта не виявили. У Росії пов’язують стан Навального із загостренням хронічних захворювань.