Велика Британія викликала посла Росії через отруєння Навального

Британський уряд повідомив 7 вересня, що викликав посла Росії, щоб висловити свою «глибоку стурбованість» отруєнням російського опозиційного лідера Олексія Навального.

«Сьогодні Велика Британія викликала посла Росії (Андрія Келіна – ред.), щоб відзначити глибоке занепокоєння з приводу отруєння» Навального, написав міністр закордонних справ Домінік Рааб у твітері.

«Абсолютно неприпустимо, що застосовується заборонена хімічна зброя, і Росія має провести повне, прозоре розслідування», – наголосив міністр.

У неділю, 6 вересня, Рааб звернув увагу на те, що німецькі лікарі Навального заявили, що в його організмі є сліди відомої британцям речовини під назвою «Новачок».

Ця розроблена в СРСР хімічна зброя була використана проти колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері в березні 2018 року. Ці двоє вижили, але померла британка, яка знайшла схожий на парфуми флакон з-під «Новачка».

Як і у випадку з Навальним, Москва заперечує свою причетність до інциденту, але Лондон вислав після отруєння Скрипалів 23 російських дипломатів.

У понеділок, 7 вересня, німецькі лікарі повідомили, що 44-річний Навальний вийшов із медичної коми та постукпово відключається від апарату штучної вентиляції легень. Рааб сказав, що йому «полегшало» від цієї новини. «Сподіваюся, його стан продовжуватиме поліпшуватися», – додав міністр закордонних справ Великої Британії.