Отруєння Навального: посол України в Німеччині закликав Берлін до ембарго на імпорт газу й нафти з Росії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликає Берлін запровадити тримісячне ембарго на імпорт газу, нафти та іншої сировини з Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він сказав в інтерв’ю новинній агенції dpa. Заяву Мельника поширило також очолюване ним дипломатичне відомство.

Згідно з коментарем, Мельник не вважає достатньою відповіддю зупинку будівництва газопроводу «Північний потік-2», до якої вже закликали деякі німецькі політики.

«Натомість має бути припинений весь імпорт з РФ нафти, газу та іншої критично важливої сировини для того, щоб «путінський режим був позбавлений головних джерел надходжень для ведення своєї агресивної політики». Окрім того, посол України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини ввести мораторій на європейські інвестиції в економіку Росії», – повідомляє посольство з посиланням на інтерв’ю dpa.

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Згідно з позицією Мельника, ці заходи позбавили б Москву «найважливішого джерела надходжень для продовження розпочатих Кремлем воєн та цинічного курсу на дестабілізацію і підрив підвалин всього демократичного світу».

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. 22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.