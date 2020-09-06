Отруєння Навального: голова МЗС Німеччини згадав «Північний потік-2», говорячи про санкції щодо Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вперше вказав на можливість санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він згадав в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

За словами Мааса, якщо Росія не вдасться до конкретних кроків з розслідування справи найближчими днями, для Берліна це стане доказом причетності російської влади до злочину.

«Якщо протягом кількох днів Росія не допоможе роз’яснити, що сталося, ми змушені будемо обговорити відповідь із нашими союзниками», – сказав Маас.

У цьому випадку, за словами дипломата, Німеччині «доведеться виходити з того, що Росії є що приховувати». Маас прямо заявив, що може йтися про санкції, які, на його думку, мають бути адресними.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини також вперше прямо згадав проєкт газопроводу «Північний потік-2» в контексті отруєння російського політика.

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«Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо «Північного потоку-2», – сказав він, зазначивши при цьому, що зводити дискусію про заходи щодо Москви в зв’язку з отруєнням опозиціонера тільки до питання про газопровід вважає неправильним.

Маас дав зрозуміти, що наразі момент не підтримує вихід Німеччини з проєкту газопроводу, який повинен з’єднати Росію і Німеччину дном Балтійського моря (його спорудження зараз призупинено через американські санкції). За словами глави німецького МЗС, ті, хто закликає вийти з проекту, повинні задуматися про наслідки для європейських, в тому числі німецьких, компаній, які причетні до нього.

«Понад 100 компаній з 12 європейських країн долучені до «Північного потоку-2», близько половини з них – з Нмеччини», – сказав Маас. Водночас він додав, що, якщо санкції запровадять, вони мають бути максимально адресними.

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Відмовитися від «Північного потоку-2» останніми днями закликала низка німецьких політиків, в тому числі з правлячої коаліції.

Маас представляє Соціал-демократичну партію, яка традиційно виступає за більш м’яку політику по відношенню до Росії, ніж її партнери по ХДС Ангели Меркель чи опозиційні Зелені.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. 22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.