У МЗС Росії на заяви Мааса про санкції заявили, що Німеччина «гальмує» розслідування у справі Навального

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Берлін затягує процес розслідування справи про отруєння опозиціонера Олексія Навального, не відповідаючи на запит російської Генпрокуратури.

«Поки що впевненості в тому, що в Німеччині не ведуть подвійну гру, немає», – написала Захарова у фейсбуці 6 вересня, коментуючи заяву голови МЗС Німеччини Гайка Мааса, який закликав Росію в найближчі дні зробити конкретні кроки з розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

В інтерв’ю газеті Bild am Sonntag він попередив, що якщо Москва продовжуватиме робити «туманні заяви», то для Берліна це стане доказом причетності російської влади до злочину.

У цьому випадку, за словами Мааса, Німеччині «доведеться виходити з того, що Росії є що приховувати» – і вона ініціює обговорення можливої реакції зі своїми партнерами. Голова МЗС Німеччини прямо згадав, що може йтися про санкції, які, на думку Мааса, повинні бути адресними.

Голова МЗС Німеччини нагадав про те, що отруйна речовина з сімейства «Новачок», яку фахівці з лабораторії Бундесверу знайшли в організмі Навального, раніше використовувалася для замаху на Сергія Скрипаля в Солсбері, а відповідальність за цей злочин Берлін, слідом за Лондоном, покладає на російську владу.

Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини також вперше прямо згадав проєкт газопроводу «Північний потік – 2» у контексті отруєння Навального.

«Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо «Північного потоку – 2», – сказав він, зазначивши при цьому, що зводити дискусію про заходи щодо Москви у зв’язку з отруєнням опозиціонера тільки до питання про газопровід було б неправильно.

Маас дав зрозуміти, що на даний момент не підтримує вихід Німеччини з проєкту газопроводу, який повинен зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря (його спорудження зараз призупинене через американські санкції). За словами голови МЗС, ті, хто закликає вийти з проєкту, повинні задуматися про наслідки для європейських, в тому числі німецьких, компаній, які в ньому беруть участь.

У відповідь на слова Захарової в інтерв’ю ARD Маас заявив, що немає причин не схвалювати співпрацю з Росією в питанні отруєння Навального.

Відмовитися від «Північного потоку – 2» в останні дні закликали низка німецьких політиків, у тому числі з владної коаліції.

Російський опозиційний політик, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний 20 серпня був госпіталізований в Омську, після того як йому стало зле на борту літака, що прямував із Томська в Москву.

Політик перебував у стані коми і був під’єднаний до апарату штучної вентиляції легенів. Пізніше його доставили в Берлін у клініку «Шаріте». Він у комі вже 18 днів.

Російська сторона стверджує, що до вивезення Навального в Німеччину ніяких отруйних речовин в його організмі виявлено не було. У Москві вказали, що продовжують чекати від Берліна відповідь на запит Генпрокуратури.

Цього тижня влада Німеччини з посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила, що в організмі Навального поза всяким сумнівом виявлені сліди отрути з розробленого ще в СРСР сімейства «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала російську владу дати пояснення щодо ситуації з Олексієм Навальним.