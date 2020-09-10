Die Zeit: Навального отруїли новою версією «Новачка»

Німецьке видання Die Zeit з посиланням на неназвані джерела 9 вересня повідомило, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний новітнім типом бойової отруйної речовини «Новачок».

Видання вказує, що новий тип «Новачка» за дією – більш повільний, синтезований у лабораторії, при цьому – лабораторії спецслужб. Відтак, журналісти видання роблять висновок, що операцію з його використання могла здійснити тільки російська спецслужба ФСБ.

Як пише Die Zeit, німецька влада вважає, що один із агентів, які стежили за Навальним, міг нанести отруту на поверхню чашки, з якої Навальний пив чай, або плюснути отруту у вже готовий чай.

За даними видання, залишки отрути були знайдені на шийці пляшки з водою, з якої пив політик, а також на його руках.

Німецьке видання припускає, що з огляду на час дії отрути, Навальний мав померти в літаку. Але залишився живим «завдяки ланцюжку щасливих випадковостей» – діям пілота, який відразу ж вирішив посадити літак, і лікарів швидкої допомоги, які оперативно вкололи політикові атропін.

Die Zeit вказує, що оскільки за Навальним велася постійне стеження, то спроба усунути його з боку якихось третіх осіб або іноземних спецслужбвидається неможливою.

«Це залишає тільки один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика», – пишуть журналісти.

Опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня, він був госпіталізований в Омську, а 22 серпня в стані коми переправлений до Берліна, де експерти лабораторії бундесверу виявили в організмі Навального сліди хімічної речовини групи «Новачок». Їхні висновки не підлягають сумніву, заявив представник уряду ФРН. Російська влада називає звинувачення бездоказовими.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навальний виведений зі стану штучної коми і реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки немає.

9 вересня міністри закордонних справ країн «Групи семи», а також голова дипломатії ЄС рішуче засудили «доведене отруєння» речовиною з групи «Новачок» російського політика. Вони закликали Москву провести термінове, прозоре і повноцінне розслідування.