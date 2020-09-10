Навальний може описати все, що було до знепритомнення, охорону клініки «Шаріте» посилили – ЗМІ

Управління кримінальної поліції Берліна додатково посилило заходи безпеки, пов’язані із особою російського опозиційного політика Олексія Навального, який проходить лікування в столиці Німеччини, у клініці «Шаріте». Як повідомляє у четвер видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела, таке рішення ухвалене через те, що політик вже розмовляє і до нього може виникнути інтерес із боку великої кількості людей.

«Поліція Берліна хоче запобігти подальшим замахам. Якщо стан Навального продовжуватиме покращуватися, можна очікувати, що він прийматиме більше відвідувачів. Згідно з інформацією Bellingcat та Der Spiegel, Навальний, як повідомляють, вже може розмовляти, і, ймовірно, пам’ятає подробиці подій, до того, як він знепритомнів на борту літака з Томська, що в Сибіру, до Москви. Його заяви можуть бути небезпечними для людей, які стоять за нападом», – пише видання.

Der Spiegel вказує, що посилена охорона є «відповіддю на постійне поліпшення стану здоров’я Навального».

Раніше інше німецьке видання Die Zeit повідомило, що Олексій Навальний був отруєний новітнім типом бойової отруйної речовини «Новачок», і що, найімовірніше, операцію з її використання могла здійснити тільки російська ФСБ.

Опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня, він був госпіталізований в Омську, а 22 серпня в стані коми переправлений до Берліна, де експерти лабораторії бундесверу виявили в організмі Навального сліди хімічної речовини групи «Новачок». Їхні висновки не підлягають сумніву, заявив представник уряду ФРН. Російська влада називає звинувачення бездоказовими.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навальний виведений зі стану штучної коми і реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки немає.

9 вересня міністри закордонних справ країн «Групи семи», а також голова дипломатії ЄС рішуче засудили «доведене отруєння» речовиною з групи «Новачок» російського політика. Вони закликали Москву провести термінове, прозоре і повноцінне розслідування.