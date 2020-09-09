G7 чекає від Росії розслідування «доведеного отруєння» Навального. Москва заявила про «нагнітання істерії»

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії), а також голова дипломатії ЄС рішуче засудили «доведене отруєння» речовиною з групи «Новачок» російського опозиційного політика Олексія Навального.

Вони закликали Росію провести термінове, прозоре і повноцінне розслідування щодо того, хто несе відповідальність за «це огидне отруєння», йдеться в спільній заяві голів зовнішньополітичних відомств країн G7.

Міністри нагадали Москві про її зобов’язання в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї й попередили, що будуть уважно стежити за реакцією Росії на міжнародні заклики пояснити отруєння Навального.

Вони також назвали напад на Навального черговим серйозним ударом по демократії і політичному плюралізму в Росії й загрозою для інших захисників політичних і громадянських прав і свобод у країні.

МЗС Росії у відповідь заявило, що німецька сторона не надала Росії інформацію про результати медичного обстеження Навального, що, як стверджується, не дозволяє російським правоохоронним органам ефективно проводити розслідування.

«При цьому нагнітання істерії навколо цієї справи лише наростає… Паралельно на тлі такого неконструктивного підходу німецької влади тривають безпідставні нападки на Росію. Розгорнута масована дезінформаційна кампанія явно свідчить про те, що основне завдання її ініціатори бачать не в турботі про здоров’я О.Навального і з’ясуванні справжніх причин його госпіталізації, а в мобілізації санкційних настроїв», – заявило російське Міністерство закордонних справ.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Минулого тижня влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.