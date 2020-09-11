МВС Росії хоче допитати Навального в Німеччині

Міністерство внутрішніх справ Росії хоче допитати опозиційного політика Олексія Навального в Берліні, де він проходить лікування після того, як німецькі лікарі повідомили про «однозначні докази» того, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною.

Версію німецьких лікарів заперечують російські медики, які перші два дні лікували Навального. Вони кажуть, що отруйних речовин в його організмі не виявили.

Як повідомила 11 вересня пресслужба управління на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу, зважаючи на повідомлення про виведення Навального з коми, російські слідчі хочуть взяти участь у слідчих діях німецьких колег із постраждалим «із можливістю ставити уточнювальні і додаткові питання».

Речник уряду Німеччини повідомив, що Берлін ще не отримав офіційного запиту від Москви щодо цього питання.

У МВС Росії додали, що «продовжують дослідчу перевірку у зв’язку зі шпиталізацією Навального».

У МВС також заявили, що відновили хронологію подій під час перебування Навального в Томську. За даними поліції, Навальний відвідував готель Xander Hotel із рестораном Velvet, орендовану квартиру, де проходила робоча зустріч із його прихильниками, а також «Віденську кав’ярню» в аеропорту Томська. Саме в цих місця Навальний «вживав їжу і напої», йдеться в повідомленні.

МВС також встановило, що в поїздці політика супроводжували шість осіб. Це його прессекретар Кіра Ярмиш, Владлен Лось, Георгій Албурі, Марина Пєвчих, Ілля Пахомов і Павло Зеленський. Із них поліція опитала всіх, крім Пєвчих, яка «ухилилася від дачі пояснень» і 22 серпня полетіла до Німеччини, йдеться в повідомленні.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.