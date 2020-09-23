З сайту Держдуми Росії видалили новину про розслідування отруєння Навального

Вдень 23 вересня на офіційному сайті і в твіттері Держдуми Росії з’явилася новина про те, що думська комісія з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи запропонувала колегам із німецького парламенту провести спільне розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального, яке в новині було назване «ситуацією».

На фото, прикріпленому до повідомлення, кілька членів комісії сиділи за столом і, судячи з руху рук, голосували «за».

Однак через 20 хвилин новина з невідомих причин була видалена з усіх джерел. Радіо Свобода не змогло отримати коментар у пресслужби Держдуми.

Пізніше голова комісії Василь Піскарьов все ж підтвердив «Інтерфаксу», що депутати підготували звернення до Бундестагу з проханням провести спільне розслідування «шуму» навколо ситуації з Навальним.

Однак, за його словами, якась третя сила за допомогою цієї «ситуації» і «спланованої дезінформаційної кампанії» намагається вбити клин між Росією і Німеччиною, «зруйнувати братський союз Росії й Білорусі та іншими дружніми країнами, підірвати економічний розвиток Росії за допомогою нових санкцій, зупинити «Північний потік – 2» і заблокувати контакти російських розробників COVID-вакцин».

Також Піскарьов заявив, що комісією Держдуми нібито встановлений факт фінансування блогерів і журналістів, які висвітлювали історію з отруєнням Навального, зі США.

Напередодні французька газета Le Monde з посиланням на свої джерела повідомила, що в телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном 14 вересня російський президент Володимир Путін побічно погодився з тим, що Навальний міг бути отруєний, проте, на думку президента Росії, отруту він міг прийняти сам. Після публікації прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив факт розмови, але заявив при цьому, що «газета неточна в формулюваннях», в яких саме – він не сказав.

Сам Навальний також відреагував на процитовані Le Monde слова Путіна.

До цього російська влада категорично заперечувала висновки європейських лабораторій про те, що причиною стану Навального стало отруєння бойовою хімічною отрутою «Новачок», розробленою в СРСР. У Кремлі також стверджували, що жодних підстав для розслідування справи Навального немає.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки, куди його доправили 22 серпня з Омська. Навальному стало зле в літаку, яким він повертався з Томська до Москви 20 серпня. Літак був змушений екстрено сідати в Омську, де опозиціонера шпиталізували.