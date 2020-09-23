Страховики відмовилися працювати з кораблями для «Північного потоку-2»

Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників відмовилася страхувати кораблі, що беруть участь у будівництві проєкту газопроводу «Північний потік-2».

«Члени (кожного з клубів) повинні пам’ятати, що не має бути жодного страхового покриття для суден, залучених до незаконної діяльності та/або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій», – йдеться в розпорядженні групи.

Автори документа пов’язують свою позицію з «прямою загрозою санкцій для страховиків», яку містять закони США «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» і «Про захист енергетичної безпеки Європи».

Щоб уникнути санкцій, страховиків закликали «оцінювати і мінімізувати ризики укладення контрактів щодо «Північного потоку-2».

У червні 2020 року сенатори США внесли до Конгресу новий законопроєкт, який пропонує запровадити санкції проти компаній, що надають послуги страхування або перестрахування суднам, які працюють на «Північному потоці-2».

Сполучені Штати виступають проти проєкту трубопроводу з Росії до Німеччини, заявляючи, що він загрожує енергетичній безпеці Європи, роблячи її залежною від Росії.

Раніше цього тижня держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив, що США працюють над створенням коаліції проти газопроводу «Північний потік-2». Помпео висловив сподівання, що уряд Німеччини приєднається до оцінок Вашингтона, в тому числі через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Роботи з укладання труб на дні Балтійського моря були припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набрали чинності в грудні 2019 року. Тоді швейцарська компанія Allseas зупинила участь у проєкті.

Клуби Міжнародної групи забезпечують страхування близько 90% світового тоннажу морських суден, зазначено на сайті асоціації. Решта 10% ринку покриваються кількома комерційними страховими компаніями.