Росія дзеркально розширила «чорний список» для представників ЄС

Москва оголосила про розширення списку представників країн-членів та інституцій Європейського союзу, яким заборонений в’їзд на територію Росії.

Як заявила 23 вересня речниця МЗС Росії Марія Захарова, Москва розширить на паритетній основі «чорний список» для Євросоюзу як відповідь на санкції з боку Брюсселя.

«Діючи, як і раніше, в обхід чинних міжнародних норм, ЄС продовжує розширювати свій санкційний інструментарій і застосовувати його під надуманим, часом абсурдним приводом», – наводять слова Захарової російські інформагентства.

На які конкретно дії ЄС зараз відповідає російська сторона, в МЗС Росії не уточнили.

Востаннє Росія розширювала список офіційних осіб ЄС в травні минулого року. Тоді повідомлялося, що число пунктів російського переліку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу. В останньому списку ЄС в березні 2019 року – у зв’язку з ситуацією в Україні – було не менше ніж 155 прізвищ, в тому числі бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Крім участі Росії в конфлікті на сході України й анексії Криму, напруженість у відносинах між Росією і ЄС викликана підозрами на адресу Москви у втручанні у вибори, ймовірній причетності російської сторони до серії вбивств і замахів у країнах Західної Європи. Останні звинувачення пов’язані з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального отрутою з групи «Новачок».

23 вересня представниця МЗС Росії Марія Захарова повторила позицію Москви, що західні держави проводять «масивну компанію дезінформації» у зв’язку зі шпиталізацією Навального.

Сам факт його отруєння, підтверджений лабораторіями Німеччини, Швеції і Франції, російські лікарі й чиновники заперечують і ставлять під сумнів.

Країни Заходу закликають Москву дати пояснення у справі, в іншому разі погрожують заходами у відповідь.