Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального вимагає рішучої міжнародної відповіді і закликав Росію провести ретельне і відкрите розслідування.

Столтенберг зробив цю заяву під час онлайн-форуму вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA), на якому обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, повідомляє «Голос Америки».

«Це було посягання не на одну людину, а на основні демократичні права. Це також серйозне порушення міжнародного права і Договору про контроль над озброєннями – Конвенції про заборону хімічної зброї. Так що, це вимагає рішучого міжнародного відповіді», – сказав он. Для подолання нових викликів і загроз, зокрема з боку Росії і Китаю, НАТО повинен бути не тільки військовим, а й політичним альянсом», – заявив Столтенберг.

На думку глави Альянсу, це дозволить «послати очевидний і єдиний політичний сигнал, тому що країни-союзники по НАТО представляють половину світової економічної та військової могутності і майже мільярд громадян».

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, у Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.