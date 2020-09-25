Низка сенаторів США представила проєкт санкцій проти Росії через отруєння Навального

Кілька сенаторів Сполучених Штатів від обох партій зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Відповідну заяву оприлюднили 24 вересня демократ Кріс Кунс та республіканець Марко Рубіо.

Вони та їхні колеги, демократи Бен Кардін, Кріс ван Голлен, а також республіканець Міт Ромні представили законопроєкт «Про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність-2020». він передбачає санкції проти російських чиновників, причетних до порушення міжнародного права, в тому числі отруєння Навального.

Згідно з документом, США мають визначити, чи Кремль порушив закони Сполучених Штатів, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї. Законопроєкт також вимагає звіту щодо особистих статків, нажитих в результаті корупційної діяльності президента Росії Володимира Путіна та його найближчого оточення.

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«У той час, коли Росія продовжує втручатися в наші вибори та вдаватися до ворожих дій у країнах на кшталт Білорусі, України та Сирії, які роблять світ небезпечнішим, цей двопартійний документ має на меті притягнути до відповідальності Путіна та його оточення», – йдеться в коментарі сенатора Кунса.

Марко Рубіо в своїй заяві висловив думку, що Володимир Путін «не зупиниться ні перед чим», намагаючись змусити мовчати російських громадян, які його критикують.

«Я гордий долучитися до сенатора Кунса в презентації цього двопартійного законопроєкту, який має змусити відповідати Путіна та його поплічників, причетних до спроб вбивства опозиційних діячів та дисидентів, а також тих, хто допомагав режиму приховувати ці напади», – заявив він.

Сенатор Ван Голлен закликав колег-законотворців підтримати документ «негайно».

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Олексій Навальний був госпіталізований із симптомами отруєння 20 серпня в Омську, йому стало зле на борту літака Томськ – Москва. 22 серпня його перевезли до берлінської клініки «Шаріте». Понад два тижні політик перебував у комі.

Про те, що Навальний був отруєний речовиною типу «Новачок», повідомила влада Німеччини з посиланням на результати аналізів у лабораторії бундесверу, які згодом підтвердили в лабораторіях Франції і Швеції. Обставини отруєння, як і раніше, невідомі.

Влада Росії має сумнів у тому, що Навальний був отруєний, стверджуючи, що в аналізах, узятих у нього в Росії, отрути не виявили.