Навальний заявив, що зустріч із Меркель була не таємна, а приватна

Російський опозиційний політик Олексій Навальний прокоментував повідомлення про те, що мав неафішовану зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель в період його перебування у берлінській клініці «Шаріте».

«Зустріч була, але не варто називати її «секретною». Швидше, приватна зустріч і розмова з сім’єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене у лікарні», – написав Навальний у твітері.

Політик не вказав, коли саме відбулася зустріч і про що йшла мова.

Раніше сьогодні німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на власні джерела, повідомило, що канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиційного політика Олексія Навального в «Шаріте», коли він проходив там лікування після отруєння. Журналісти вказали: «той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, повинен бути сигналом для російського уряду, що Берлін не поступиться в цій справі і з’ясує правду».

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні. Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

2 вересня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Росії пояснень. Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика. Дві незалежні лабораторії з Франції та Швеції також підтвердили висновки фахівців з лабораторії бундесверу про те, що Навального отруїли отрутою з групи «Новачок».

Олексій Навальний залишатиметься в Німеччині до закінчення курсу реабілітації, але після цього планує повернутися в Росію.