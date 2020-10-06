Росія відреагувала на висновки ОЗХЗ щодо отруєння Навального

Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 жовтня звинуватило в упередженості результати експертиз Організації із заборони хімічної зброї, які підтвердили, що політик Олексій Навальний був отруєний речовиною групи «Новачок».

У МЗС заявили, що дві лабораторії ОЗХЗ, які проводили дослідження, «судячи з усього, теж мають стосунок до військово-політичних структур євроатлантичної «спільноти» і відзначили «цілком передбачувану оперативність», з якою Німеччина, яка відправила зразки в ОЗХЗ, погодилася з публікацією результатів.

«Таким чином, фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками разом із керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм», – ідеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

ОЗХЗ повідомила раніше 6 жовтня, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.

Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.