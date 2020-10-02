Рівень схвалення Навального в Росії за рік зріс удвічі – опитування

Рівень схвалення діяльності російського опозиційного політика Олексія Навального в Росії за рік зріс більш ніж удвічі – з 9 до 20 відсотків, свідчать дані соціологічного дослідження, яке провів «Левада-центр» спільно з «Відкритими медіа».

Опитування проводили в кінці вересня – після отруєння політика. У ньому взяли участь 1605 респондентів.

При цьому 50 відсотків опитаних діяльність Навального не схвалюють. Це теж удвічі більше, ніж у минулому році. Тоді про схвалення діяльності Навального заявили 9 відсотків респондентів, а про несхвалення – 25.

Заступник директора «Левада-центру» Денис Волков пов’язує зростання як рейтингу, так і антирейтингу Навального з підвищенням його впізнаваності.

Серед молоді (людей у віці від 18 до 24 років) рейтинг Навального досягає 30 відсотків, але і в цій групі його антирейтинг вищий (41 відсоток). Трохи вищий за середній рейтинг Навального в Москві, а також на селі, але в Москві у нього і найвищий антирейтинг.

Відносна більшість тих, хто підтримує діяльність Навального, робить це тому, що він, на їхню думку, «говорить правду, розкриває наболілі питання», а також пропонує «новий, альтернативний погляд» на проблеми Росії. Респонденти відзначають і його боротьбу з корупцією.

Варіант «опозиціонер, бореться проти Путіна» популярністю опитаних не користується.

Про отруєння Навального знають або хоча б чули 77 відсотків опитаних, уважно стежать за розвитком цієї історії 18 відсотків. Інформації про те, що Навальний був навмисно отруєний, тією чи іншою мірою довіряють 25 відсотків опитаних, не довіряють – 42 відсотки.

У більшості опитаних немає якоїсь конкретної версії того, хто стоїть за отруєнням, найбільш популярна версія – що до нього причетна російська влада (її дотримуються 8 відсотків опитаних).

Кремль неодноразово заявляв, що не вважає Навального серйозним опонентом президента Володимира Путіна. Речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заявив, що справжні опоненти Путіна – це «інші люди» (хто саме, він не сказав).

Влада посилалася на дані опитувань, зокрема, соціологічної організації «Всеросійський центр вивчення громадської думки», яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, за якими рейтинг Навального не перевищував 2 відсотків.

Однак і з таким рейтингом він входив би в десятку найбільш популярних російських політиків.

За оцінками «Левади», Навальний у такому рейтингу приблизно на п’ятому місці (після Путіна, прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і лідерів КПРФ і ЛДПР).