Речник Путіна і спікер Держдуми звинуватили Навального у співпраці з іноземними спецслужбами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «працюють фахівці» Центрального розвідувального управління США.

«Не пацієнт (Навальний – ред.) працює із західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють із ним, – сказав він. – Дійсно, є така інформація, я навіть можу сказати конкретно – з ним працюють фахівці Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки в ці дні».

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін раніше заявив, що «Навальний – безсоромник і негідник», тому що президент Володимир Путін врятував йому життя.

За словами Володіна, те, що сталося з Навальним, було зрежисоване спецслужбами західних держав, щоб «створити напругу в Росії в момент підведення підсумків виборів» у Білорусі, але, як додав він, у «тих, хто хотів прибрати до рук Білорусь, нічого не вийшло».

«Це все ланки одного ланцюга. Цілком очевидно, що Навальний працює зі спецслужбами та органами влади західних країн. Працює в їхніх інтересах», – заявив він.

1 жовтня Олексій Навальний, який зараз перебуває в Німеччині, дав перше після отруєння інтерв’ю і заявив виданню Der Spiegel, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

«Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, інших версій події у мене немає», – заявив Навальний. Він підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині має намір повернутися в Росію.

На початку вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося.

Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика і стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Кремль сумнівається в тому, що Навальний був отруєний, стверджуючи, що в аналізах, узятих у нього в Росії, отрути не виявили.

При цьому дві незалежні лабораторії з Франції і Швеції також підтвердили висновки фахівців з лабораторії Бундесверу про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок».