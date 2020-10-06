Експерти про падіння рубля: Банк Росії не розраховував, що буде отруєння Навального

Російський рубль у вересні досяг практично п'ятирічного мінімуму стосовно євро, опустившись до курсу 93,3 рубля до євро 29 вересня. Того ж дня за долар США давали 79,8 рубля, що є найслабшим показником з моменту падіння попиту на нафту та обвал цін у березні.

Навіть падіння цін на нафту, яке сталося в лютому, було спричинене нашою політикою

«Цьогорічне падіння курсу рубля на 20 відсотків або навіть більше, це приблизно на дві третини політична ситуація, – зазначає російський економіст Євген Ґонтмахер. – Навіть падіння цін на нафту, яке сталося в лютому, було спричинене нашою політикою».

Є багато чинників, які впливають на тенденцію зниження рубля, включаючи глобальну пандемію коронавірусу, світову нервозність навколо майбутніх президентських виборів у США та різке зменшення доходів Москви від експорту нафти та газу.

Останніми днями спад посилився внаслідок початку бойових дій між Вірменією та Азербайджаном за спірний азербайджанський регіон Нагірний Карабах. «Хоча сам нагірно-карабахський конфлікт може не мати глибоких наслідків для Росії, він якимось чином розкрив зростаюче занепокоєння з приводу (1) другої хвилі локдауну та (2) наближення виборів у США», – мовиться в аналітичній публікації «Альфа-Банку» від 29 вересня.

Але в серцевині справи, зазначає Ґонтмахер, є політика уряду президента Володимира Путіна, який на початку цього року просунув суперечливий пакет конституційних поправок, які, серед іншого, відкрили йому двері до того, щоб залишатися президентом до 2036 року.

«Своєю пропагандою вони намагаються перекласти вину за політичний вибір з нашої влади на американців чи європейців, чи американські вибори, – зауважує Ґонтмахер. – Але насправді головним джерелом цих проблем є наша власна політика».

«Давайте не будемо поводитися так, щоб кожен день на нас накладали нові санкції, – сказав він, згадавши про участь Москви у боях в Україні, Сирії та Лівії. – Принаймні нам потрібна інша зовнішня політика. Що стосується внутрішньої політики, це вже зовсім інша історія».

Аналіз «Альфа-Банку» від 29 вересня зазначив те саме: «Недавня слабкість рубля – це не відповідь на погіршення економічних основ, а відображення зростаючого геополітичного ризику».

Невизначеність щодо санкцій

Державне телебачення протягом вересня пояснювало неухильне зниження курсу рубля, серед іншого, невизначеністю, спричиненою очікуванням нових міжнародних санкцій проти Росії.

Однак оглядачі ніколи не згадували, що нова загроза санкцій виникла через отруєння 20 серпня опозиційного політика Олексія Навального речовиною, яка, на думку лікарів, що лікували його в Німеччині, була розробленим радянським нервово-паралітичним агентом групи «Новачок».

Ґонтмахер погоджується, що останній обвал вартості національної валюти спричинений насамперед цими занепокоєннями.

«Важливий внесок у швидку девальвацію рубля зробила справа Навального. Звичайно, російський бізнес очікує нових санкцій. І проблеми насправді тільки починаються. Ми знаємо, що справа Навального триватиме», – заявив він російській службі Радіо Свобода.

Економіст Ігор Ніколаєв погоджується, додаючи, що інвестори та інші спостерігачі особливо стурбовані можливістю санкцій проти майже завершеного газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

«Якщо посилять санкції проти Росії, у тому числі ті, які безпосередньо стосуються доходів від експорту, це буде ударом по рублю», – сказав він.

Ніколаєв каже, що тиск на рубль наростав, коли в липні центральний банк знизив ключову процентну ставку до 4,25 відсотка, що змусило інвесторів уникати рублевих облігацій і знизити вартість рубля.

«Ця процентна ставка ще ніколи не була на такому низькому рівні», – сказав він. «Послаблення рубля розпочали самі органи влади, бо це було їм вигідно через дефіцит бюджету».

Заступник міністра фінансів Росії Володимир Количев у липні заявив Reuters, що дефіцит бюджету може досягти 5 відсотків ВВП у 2020 році через державні витрати на підтримку ключових секторів економіки під час пандемії.

Катастрофічно зменшились доходи від експорту в цьому році, але уряду все ще потрібно виконати свої зобов'язання, на додачу до витрат на антикризові заходи

«Ми бачили, як катастрофічно зменшились доходи від експорту в цьому році, але уряду все ще потрібно виконати свої зобов'язання, на додачу до витрат на антикризові заходи, – зазначаэ Ніколаєв. – Тож із все меншої та меншої кількості нафтових доларів уряд хотів вичавити все більше і більше рублів».

Але отруєння Навального в серпні було тим, на що «Банк Росії не розраховував», і тиск на рубль посилився, додав він.

«В результаті ситуація вийшла з-під контролю, і тепер уряд повинен зробити щось інше, – зауважує Ніколаєв. – Тож він продає більше валютних резервів».

Опозиційний політик Леонід Ґозман сприймає проблеми з рублем як частину ширшого звинувачення у владі Путіна.

«Для наших босів все йде погано, – сказав він. – Не тільки рубль. У Білорусі все погано. Міжнародні відносини взагалі йдуть погано. І всі ці речі мають спільне коріння ... Вони є наслідком глибокої відсутності довіри до нашого уряду».

«Міністру фінансів досить сказати, що рубль стабільний, і громадяни вже біжать до банку купувати долари на залишки своїх рублів, – додає Ґозман. – Тому що, якщо він каже, що рубль стабільний, це означає, що він обвалюється. Неможливо функціонувати з таким низьким рівнем довіри».

«Я думаю, що влада зробила все чудово, з великою майстерністю, створивши ситуацію, в якій ми взагалі у ніщо не віримо», – сказав він.

Економіст Ніколаєв бачить серйозні попереджувальні знаки в нинішньому економічному становищі Росії.

«Реальні грошові доходи у другому кварталі цього року впали на 8 відсотків, катастрофічно знизившись, – зазначає він. – Уряд відклав до 2030 року загальнодержавні цілі, які він поставив у 2018 році і очікував досягнення до 2024 року. Вже ясно, що цілі не будуть досягнуті, тому термін було посунуто на шість років».

«Тобто внутрішнє невдоволення, як мінімум, зростає в економіці, – підсумовує економіст Ніколаєв. – У мене таке відчуття, що це змусить владу ще більше нервувати, і ризик внутрішніх репресій зросте».