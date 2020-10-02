Росія: журналістка після обшуку спалила себе, звинувативши в цьому свою державу

У Росії, в місті Нижньому Новгороді в центрі європейської частини країни, підпалила себе й загинула журналістка місцевого незалежного інтернет-видання після проведеного в неї обшуку.

Редакторка сайту «Коза прес» Ірина Славіна підпалила себе біля будинку міського управління Міністерства внутрішніх справ, а перед тим написав в фейсбуці: «В моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

Місцеве відділення Міністерства надзвичайних ситуацій Росії підтвердило Радіо Свобода, що жінка, яка підпалила себе, померла, але не назвало її імені. Водночас на сайті «Коза прес», редактором якого була Славіна, підтвердили її особу.

Попереднього дня, 1 жовтня, Славіна повідомляла в фейсбуці, що з 6-ї ранку в її помешканні влаштували обшук, шукаючи, за її словами, матеріали, пов’язані з опозиційною організацією «Відкрита Росія». «Нічого цього в мене немає. Але забрали все, що знайшли – всі флешки, мій ноутбук, ноутбук дочки, комп’ютер, телефони – і не тільки мій, а й чоловіка, – купу блокнотів, на яких я черкала під час пресконференцій. Я залишилася без засобів виробництва», – написала вона того дня.

Також того дня відбулися обшуки і в інших активістів у Нижньому Новгороді у справі про «небажану організацію».

За словами інших російських журналістів, Ірину Славіну «пресували» за її громадянську і політичну позицію, зокрема, багато разів штрафували на значні суми за її статті чи за участь у несанкціонованих акціях.

Чинна російська влада вважає «Відкриту Росію» «небажаною організацією» (це в Росії юридичне визначення, передбачене законом) і чинить перешкоди її діяльності і її активістам і керівникам.

Участь у діяльності організації, визнаної «небажаною», є в Росії кримінальним злочином.