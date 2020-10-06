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07 жовтня 2020, Київ 01:27
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«Це не самогубство, а вищий акт самопожертви». Чому загинула журналістка Ірина Славіна – відеорепортаж

«Це не самогубство, а вищий акт самопожертви». Чому загинула журналістка Ірина Славіна – відеорепортаж
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«Це не самогубство, а вищий акт самопожертви». Чому загинула журналістка Ірина Славіна – відеорепортаж

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Журналістку Ірину Славіну з Нижнього Новгороду, що в Росії, поховали 6 жовтня. Громадянська панахида і прощання пройдуть у будь-якому випадку і за будь-якої погоди, повідомили напередодні її близькі. Ірина Славіна підпалила себе в п’ятницю, це сталося навпроти будівлі обласного управління МВС. Новина про самогубство нижегородської журналістки сколихнула суспільство. Рік тому вона написала пост, у якому міркувала на тему самоспалення через сповзання країни у війну, а перед самогубством звинуватила у своїй смерті російську державу. (Автор: Олексій Олександров. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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