Журналістку Ірину Славіну з Нижнього Новгороду, що в Росії, поховали 6 жовтня. Громадянська панахида і прощання пройдуть у будь-якому випадку і за будь-якої погоди, повідомили напередодні її близькі. Ірина Славіна підпалила себе в п’ятницю, це сталося навпроти будівлі обласного управління МВС. Новина про самогубство нижегородської журналістки сколихнула суспільство. Рік тому вона написала пост, у якому міркувала на тему самоспалення через сповзання країни у війну, а перед самогубством звинуватила у своїй смерті російську державу. (Автор: Олексій Олександров. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)