Росія: Путін уперше відреагував на суїцид журналістки Славіної

Президент Росії Володимир Путін 10 грудня вперше за понад два місяці прокоментував самогубство журналістки Ірини Славіної. Російський лідер сказав, що не розуміє, що стало причиною суїциду, якщо загибла не була навіть обвинуваченою в кримінальній справі.

Про смерть журналістки з міста Нижній Новгород, яка вчинила самоспалення, Путіна запитали на зустрічі з членами Ради з прав людини.

Член Ради Євген Мисловський у розмові з президентом Росії вказав на абсолютний, на його думку, непрофесіоналізм слідчого, який проводив у Славіної обшук у кримінальній справі, в якій вона була свідком. Мисловський сказав також про непрофесіоналізм керівництва слідчого, згадав залучення спецназу і виламування дверей у квартирі Славіної та звернув увагу на непростий психічний стан журналістки.

«Тобто ви сказали, що вона була психічно неврівноваженою людиною...», – зауважив Путін. Мисловський на це відповів, що «слідчий має думати, перш ніж щось робити, а їх відразу починають захищати». «Тобто, це не пов’язано безпосередньо з якимись зловживаннями з боку органів слідства чи дізнання», – уточнив Путін. На це його співрозмовник сказав, що ситуація пов’язана «з суто людським фактором».

Головний редактор видання Koza.Press Ірина Славіна наклала на себе руки 2 жовтня біля будівлі МВС у Нижньому Новгороді. У соцмережах вона залишила запис, що в її смерті просить звинувачувати Російську Федерацію.

За день до суїциду в квартирі Славіної стався обшук. За словами журналістки, співробітники силових структур шукали рахунки, листівки та брошури руху «Відкрита Росія». У Славіної та її близьких вилучили комп’ютери та смартфони, журналістка залишилася без засобів виробництва.

У Слідчому комітеті зв’язок між самогубством Славіної та обшуком виключили. Слідство двічі відмовилося порушити кримінальну справу про доведення Славковій до самогубства.