Росія: слідчі повернули родині речі журналістки, яка вчинила самоспалення

Слідчі в російському місті Нижній Новгород повернули чоловікові загиблої Ірини Славіної особисті речі, вилучені під час обшуку у журналістки. Про це повідомив адвокат Олександр Караваєв.

За його словами, у слідчих залишився тільки мобільний телефон Славіної. Вони повернули комп’ютер, ноутбуки, флешки і блокноти. Караваєв зазначив, що як і слід було очікувати, жодного доказового значення для кримінальної справи вилучені речі не мали.

2 жовтня головний редактор видання «Коза Прес» Ірина Славіна вчинила акт самоспалення біля будівлі регіонального управління МВС, написавши незадовго до цього у фейсбуці: «У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

За день до цього у Славіної відбувся обшук у кримінальній справі, порушеній проти підприємця Михайла Іоселевича. Його звинувачують у здійсненні на території Росії діяльності небажаної організації – в приміщенні, яке йому належить, за версією слідства, влаштовували лекції активісти руху «Відкрита Росія».

Під час обшуку у Славіної вилучили всі електронні пристрої, особисті речі, документи, блокноти із записами, ноутбук дочки, телефон чоловіка. «Я залишилася без засобів виробництва», – написала журналістка, зазначивши, що жодного стосунку до «Відкритої Росії» ніколи не мала.

Правозахисники і журналісти вимагають від Слідчого комітету розслідувати причини самоспалення Славіної за статтею про доведення до самогубства.