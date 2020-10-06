«Безпросвітний жах»: реакції на Самоспалення російської журналістки Славіної

Другого жовтня головна редакторка російського видання KozaPress Ірина Славіна здійснила самоспалення біля будівлі МВС у Нижньому Новгороді, понад мільйонному місті на Волзі, у 400 км від Москви. Перед цим на своїй сторінці у фейсбуці вона написала: «у своїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

За день до самогубства у квартирі журналістки проводили обшуки у межах розслідування участі в організації «відкрита Росія», яку заснував Михайло Ходорковський. У цьому розслідуванні Славіна проходила як свідок.

У Євросоюзі закликали владу Росії ретельно розслідувати події, які передували її смерті.

«Ми були шоковані, коли дізналися про самоспалення Ірини Славіної, журналістки з Нижнього Новгорода. Співчуваємо її рідним та близьким. Закликаємо владу ретельно розслідувати події, які передували її смерті, у тому числі тиск, який на неї чинився», – йдеться в офіційному твітері представництва ЄС в Росії.

«Смерть Ірини у будь-якому випадку лежить на совісті спецслужб, які втратили контроль над ситуацією, ведучи свою «боротьбу» проти небажаних людей та організацій. Ситуація погіршується з кожним днем», – прокоментували в інтернет-представництві Михайла Ходорковського.

«Незважаючи на те, чи був обшук останньою краплею для Славіної після років боротьби за те, щоб Koza Press лишалось на плаву, очевидним є те, що в Росії ведеться війна на винищення проти незалежних журналістів та громадських активістів», – так відреагували на самоспалення журналістки у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch.

«Жахливі новини, які відзначають рівень репресій у Російській Федерації», – написав у твітері Леон Віллемс, директор неурядової медіаорганізації Free Press Unlimited.

«Безпросвітним жахом» назвав самоспалення Славіної Дмитро Гудков, російський опозиційний політик. «Яка страшна смерть, які дикі часи...», ​–​ написав він у твітері.

На наступний день після самогубства Ірини Славіної ​її донька Маргарита вийшла на пікет у центр Нижнього Новгорода. Вона тримала плакат із написом: «Поки моя мама горіла заживо, ви мовчали».

Кореспондентка BBC у Москві Сара Рейнсфорд виклала відео з акції з посиланням на «Новую Газету». Журналістка назвала цю «історію» «повністю жахливою».

Журналістка Єлизавета Нестерова звернула увагу на те, що думки про самоспалення в Ірини Славіної, імовірно, з'явились ще рік тому. Нестерова опублікувала скріншот посту Славіної від 20 червня минулого року, в якому та написала: «Цікаво, а якщо я вчиню акт самоспалення біля прохідної УФСБ (управління федеральної служби безпеки, – ред.) (чи прокуратури міста, я поки не знаю), це хоч на трохи наблизить нашу державу до світлого майбутнього, чи моя жертва не матиме сенсу?»

«Жах, як людину просто звели з розуму систематичним тиском. Рішення очевидно не спонтанне, а вимучене – цьому посту Ірини рік», – написала Нестерова.

Губернатор Нижньогордської області Глеб Нікітін висловив співчуття з приводу загибелі Ірини Славіної. Він пообіцяв докласти усіх зусиль для того, щоб «розслідування обставин, які призвели до трагедії, були на контролі на найвищому рівні». Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков також прокоментував самогубство журналістки. Він висловив співчуття рідним загиблої, але зазначив, що не вважає це питанням Кремля.

«Ми не маємо деталей, але звертаємо увагу на реакцію губернатора Нікітіна, який сказав, що обов'язково розбереться у тому, що сталося. Тому немає жодних причин сумніватися у тому, що губернатор розбереться з цим станом справ і з'ясує причини, які могли стати приводом для самогубства», – сказав Пєсков.