Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
16 листопада 2020, Київ 09:50
Новини | Міжнародні

У Росії не порушили справу про доведення журналістки Славіної до самогубства

Меморіал на місці загибелі журналістки Ірини Славіної, Нижній Новгород, Росія

У Росії управління Слідчого комітету по Нижегородській області відмовилося порушувати кримінальну справу за статтями про доведення до самогубства після загибелі журналістки Ірини Славіної. Про це розповів адвокат родини загиблої Олександр Караваєв, інформує видання «Коммерсант».

У постанові, яку було підписано ще 2 листопада, йдеться, що «не вбачається об’єктивних даних», які підтвердили б склад злочину. У документі також стверджується, що Славіна «з високим ступенем імовірності» мала «мішаний розлад особистості».

Порушити кримінальну справу про доведення до самогубства раніше вимагали правозахисники, родичі і колеги Ірини Славіної.

«Це не самогубство, а вищий акт самопожертви». Чому загинула журналістка Ірина Славіна – відеорепортаж
Embed
«Це не самогубство, а вищий акт самопожертви». Чому загинула журналістка Ірина Славіна – відеорепортаж

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

2 жовтня головний редактор нижегородського видання «Коза Прес» Ірина Славіна вчинила акт самоспалення біля будівлі регіонального управління МВС, написавши незадовго до цього на своїй сторінці в фейсбуці: «У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

У переддень самогубства у квартирі журналістки відбувся обшук у справі про участь у діяльності «небажаної організації». Тоді у Славіної вилучили всі електронні пристрої, особисті речі, документи, блокноти із записами, ноутбук дочки, телефон чоловіка. «Я залишилася без засобів виробництва», – написала журналістка.

Профспілка журналістів і працівників ЗМІ заявила, що «відповідальність за смерть Славіної мають понести всі, хто порушував справи, підписував постанови, ухвалював вироки, проводив принизливий обшук – всі, хто планомірно перетворював її життя на пекло».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG