У Росії не порушили справу про доведення журналістки Славіної до самогубства

У Росії управління Слідчого комітету по Нижегородській області відмовилося порушувати кримінальну справу за статтями про доведення до самогубства після загибелі журналістки Ірини Славіної. Про це розповів адвокат родини загиблої Олександр Караваєв, інформує видання «Коммерсант».

У постанові, яку було підписано ще 2 листопада, йдеться, що «не вбачається об’єктивних даних», які підтвердили б склад злочину. У документі також стверджується, що Славіна «з високим ступенем імовірності» мала «мішаний розлад особистості».

Порушити кримінальну справу про доведення до самогубства раніше вимагали правозахисники, родичі і колеги Ірини Славіної.

2 жовтня головний редактор нижегородського видання «Коза Прес» Ірина Славіна вчинила акт самоспалення біля будівлі регіонального управління МВС, написавши незадовго до цього на своїй сторінці в фейсбуці: «У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

У переддень самогубства у квартирі журналістки відбувся обшук у справі про участь у діяльності «небажаної організації». Тоді у Славіної вилучили всі електронні пристрої, особисті речі, документи, блокноти із записами, ноутбук дочки, телефон чоловіка. «Я залишилася без засобів виробництва», – написала журналістка.

Профспілка журналістів і працівників ЗМІ заявила, що «відповідальність за смерть Славіної мають понести всі, хто порушував справи, підписував постанови, ухвалював вироки, проводив принизливий обшук – всі, хто планомірно перетворював її життя на пекло».