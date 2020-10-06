У Росії прощаються з журналісткою, яка підпалила себе після обшуку силовиків

У Нижньому Новгороді Росії у вівторок прощаються з журналісткою Іриною Славіною, головною редакторкою місцевого видання «Коза прес», яка 2 жовтня облила себе бензином і підпалила біля будівлі регіонального управління МВС. Перед актом самоспалення журналістка у фейсбуці написала, що у своїй смерті просить звинувачувати Російську Федерацію.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, громадянська панахида за зпгиблою проходить у Будинку вчених в Нижньому Новгороді. Попрощатися з Іриною Славіною прийшов губернатор регіону Гліб Нікітін. Раніше він запевнив, що домагатиметься розслідування причин загибелі журналістки. Її колеги розцінюють загибель жінки як акт самопожертви.

За день до трагедії у Славіної пройшов обшук у кримінальній справі, порушеній проти одного з підприємців, якого звинувачують в участі у діяльності «небажаної організації» через те, що в приміщенні у його власності буцімто влаштовували лекції активісти руху «Відкрита Росія». Російська влада вважає «Відкриту Росію» «небажаною організацією», а тому участь у діяльності такої організації є в Росії кримінальним злочином.

Під час обшуку у Славіної вилучили електронні пристрої, особисті речі, документи, блокноти із записами. «Я залишилася без засобів виробництва», – написала вона у соцмережі після обшуку силовиків. Жінка наполягала, що жодного відношення до «Відкритої Росії» ніколи не мала.

Комісія з питань свободи інформації та прав журналістів, а також комісія з громадянських свобод Ради з прав людини при президенті Росії закликали Слідчий комітет розслідувати причини самоспалення Ірини Славіної за статтею про доведення до самогубства.