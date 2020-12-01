У Росії перевіряють на екстремізм висловлювання опозиціонера Навального

Російські слідчі перевіряють заяву опозиційного політика Олексія Навального, зроблену в ефірі радіостанції «Ехо Москви» 27 квітня, повідомляють російські інформагенції. Тоді Навальний розповідав про свою програму з підтримки громадян під час пандемії «П’ять кроків для Росії». Навального запідозрили в закликах до насильницького повалення конституційного ладу.

Навальний вважає, що перевірку проводять, оскільки «Путін, який сидить у своєму бункері», не хоче, щоб Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він має курс реабілітації після отруєння речовиною з групи «Новачок».

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов також вважає, що Навального вирішили «налякати, щоб він не повернувся до Росії». Венедиктов не побачив у словах опозиціонера закликів до екстремізму. Він також повідомив, що до радіостанції з приводу перевірки щодо Навального ніхто не звертався.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав 1 грудня журналістам, що Володимир Путін не враховує позицію Навального або інших опозиціонерів під час ухвалення рішень.