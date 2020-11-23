Суд у Росії відмовив у розгляді позову Навального до речника Путіна

Пресненський суд Москви 23 листопада відмовився розглядати позов російського опозиційного політика Олексія Навального до речника президента Росії Дмитра Пєскова, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу суду. Чому ухвалене таке рішення, в пресслужбі уточнювати відмовилися.

Видання «Відкриті медіа», посилаючись на свої джерела, повідомило, що суд усе ж може розглянути позов Навального, якщо той «усуне недоліки» в наданій документації до 30 грудня, проте які це недоліки, не розшифровується.

Про те, що керівник «Фонду боротьби з корупцією» позивається про захист честі і гідності до речника Кремля, стало відомо 16 листопада. У заяві Навальний зазначив, що в матеріалі ТАСС від 1 жовтня Пєсков «поширив про нього відомості, що не відповідають дійсності», а також шкодять його «честі, гідності й діловій репутації».

Зокрема, Пєсков заявляв, що звинувачення Навального на адресу Володимира Путіна щодо замаху на опозиціонера інспіровані Центральним розвідувальним управлінням США. «З огляду на те, що з хворим працюють фахівці ЦРУ, все, що він озвучує, це те, що йому вкладає в уста ця організація», – цитувало чиновника агентство ТАСС. Також речник президента Росії стверджував, що «це вже не вперше, коли фахівці ЦРУ» дають Навальному «різні інструкції».

Навальний, подавши заяву до суду, вимагав опублікувати спростування слів Пєскова на офіційному сайті адміністрації президента Росії. Речник Путіна подання позову не коментував.