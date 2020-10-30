Росія: суд відмовив у порушенні справи про отруєння Навального

Суд у російському місті Томську 30 жовтня визнав законною відмову слідчих порушувати кримінальну справу за підозрою в отруєнні опозиційного політика Олексія Навального. Про рішення суду повідомив юрист «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов, який представляв інтереси Навального.

Суд також відмовив у вимозі зобов’язати органи слідства порушити кримінальну справу, а також не став зобов’язувати МВС повернути Навальному особисті речі, в тому числі одяг, в якому він був, коли відчув себе зле 20 серпня. Сам Навальний вважає цей одяг важливим доказом, оскільки на ньому могли залишитися сліди отруйної речовини.

Суд послався на те, що транспортна поліція Томська все ще проводить дослідчу перевірку у справі Навального; при цьому встановлені законом терміни перевірки вже перевищені. Представники російської влади раніше заявляли, що порушити кримінальну справу неможливо, оскільки Німеччина не передає Москві наявні у неї докази отруєння Навального.

Навальний був госпіталізований 20 серпня в Омську, після того, як знепритомнів у літаку, що вилетів із Томська. Зараз політик проходить реабілітацію в Німеччині. Німецький уряд вважає, що Навальний міг бути отруєний бойовою отруйною речовиною «Новачок» російської розробки.

Євросоюз запровадив санкції проти кількох російських чиновників у зв’язку з імовірним застосуванням хімічної зброї. Москва будь-яку причетність до замаху і сам факт отруєння категорично заперечує. Сам Навальний вважає, що до отруєння прямо причетний президент Володимир Путін.

Навальний 29 жовтня вийшов у ефір Youtube-каналу «Навальний LIVE» уперше після отруєння. Політик заявив, що санкції Євросоюзу щодо російських чиновників не пов’язані з ним. На думку Навального, обмеження запроваджені через те, що Росія на порушення міжнародних договорів розвиває виробництво хімічної зброї.