Навальний заплатив високу ціну за готовність виступати проти Путіна – співавтор «Закону Магнітського»

Минулого тижня група американських сенаторів від обох партій закликала адміністрацію президента Трампа запровадити нові санкції відносно Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Як відомо, Москва заперечує звинувачення в отруєнні опозиціонера.

Ініціатором листа виступив Бен Кардін, сенатор від Демократичної партії від штату Меріленд, який протягом багатьох років виступає на захист прав людини і є одним з авторів «Закон Магнітського».

В інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» Кардін підкреслив, що США повинні зайняти жорстку позицію щодо захисту прав людини і закликати винних в отруєнні Олексія Навального до відповідальності.

«У Конгресі Сполучених Штатів є підтримка з боку обох партій, щоб протистояти втручанню Росії в наші вибори і боротися з порушеннями прав людини в Росії», – зазначає сенатор, додавши, що «Закон Магнітського» став чіткою заявою американських законодавців про те, що США повинні вдаватися до санкційних заходів щодо тих країн, які порушують права людини і не притягають винних до відповідальності.

«Закон Магнітського», прийнятий у 2012-му році, спочатку був спрямований на персональні санкції щодо російських офіційних осіб, причетних, на думку американської сторони, до смерті юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського. Законопроект пізніше було розширено – з прийняттям «Глобального Закону Магнітського» США можуть накладає візові та фінансові санкції стосовно порушників прав людини і в інших країнах.

Навальний заплатив дуже високу ціну через свою любов до Росії і свою готовність виступати проти політики адміністрації Путіна. Ми також будемо виступати за вільні і справедливі вибори



Американський сенатор підкреслює, що США не мають цілі втручатися у внутрішні справи Росії, але будуть висловлюватися на захист демократичних принципів і основних свобод, в тому числі за свободу слова і чесних виборів: «Ми будемо говорити про необхідність безпечної можливості висловлюватися і протистояти політиці [російського] уряду мирним шляхом. Очевидно, що Навальний заплатив дуже високу ціну через свою любов до Росії і свою готовність виступати проти політики адміністрації Путіна. Ми також будемо виступати за вільні і справедливі вибори».

«Народ Росії хоче мати уряд, який поважає його права. Вони хочуть мати можливість висловитися, коли вони не згодні зі своїм урядом, не побоюючись, що їх отруять або змусять замовкнути. І саме тут Сполучені Штати повинні бути на їхньому боці, на боці народу Росії, щоб їхні голоси були почуті урядом і щоб дотримувалися їх основні права», – додає американський сенатор.

Якщо ви виступите проти президента Путіна, якщо ви дасте зрозуміти, що йому не зійдуть з рук його дії, то це матиме вплив



Санкції необхідні для стримування агресії Кремля, наголошує Бен Кардін: «Якщо ви виступите проти президента Путіна, якщо ви дасте зрозуміти, що йому не зійдуть з рук його дії, то це матиме вплив. Але якщо ви не виступите проти, дозволите йому втручатися у вибори, грубо порушувати права людини і втручатися у внутрішні справи вашої країни, то він буде продовжувати це робити».

При цьому сенатор від Демократичної партії підкреслює, що санкції, в тому числі персональні в рамках «Закону Магнітського», впливають на Кремль.

«Ми чуємо це від групи активістів в Росії, – говорить Бен Кардін. – І той факт, що ми бачимо, що на зустрічах на вищому рівні між Путіним і президентом Трампом, «санкції Магнітського» знаходяться на порядку денному Путіна, ясно говорить про те, що ці санкції мають величезний вплив».

У середині жовтня Європейський Союз ввів санкції проти шести високопоставлених російських чиновників з міністерства оборони, ФСБ і Кремля, які, як вважають у ЄС, причетні до отруєння Олексія Навального. Санкції ЄС передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу і заморожування активів на його території. Санкції ввела і Великобританія.

Держсекретар США Майк Помпео раніше закликав Москву співпрацювати з міжнародною спільнотою в розслідуванні отруєння Олексія Навального і згодом висловлювався про можливість американських санкцій. Однак, на даний момент, Вашингтон не вдався до санкційних заходів проти Росії через отруєння російського опозиціонера.