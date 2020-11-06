Росія: у відмові порушувати справу про отруєння Навального не згадали його прізвище

У Росії суддя Кіровського районного суду Томська Олексій Карпов у постанові про відмову порушувати кримінальну справу за фактом отруєння опозиційного політика Олексія Навального жодного разу не згадав його прізвище.

Документ Навальний 5 листопада опублікував у себе в блозі. У ньому опозиціонера називають «особою, яка претендує на роль потерпілого».

Голова юридичного відділу Фонду боротьби з корупцією В’ячеслав Гімаді, коментуючи постанову суду, назвав її «незаконною, тому що юридично в ній повинні бути відомості про заявника та про особу, в інтересах якої подається заява».

Зі свого боку, голова правозахисної організації «Апологія протесту» Олексій Глухов зазначив, що стикається з подібною постановою вперше в своїй практиці, оскільки у таких документах повинно бути вказано, проти кого саме скоєно злочин. «Зрозуміло, там має бути прізвище», – сказав Глухов, ще раз підкресливши, що не буває матеріалів судової перевірки щодо невстановленого потерпілого.

Раніше ЗМІ неодноразово звертали увагу на те, що президент Росії Володимир Путін і його речник Дмитро Пєсков, коментуючи будь-які події, пов’язані з Навальним, принципово не кажуть прізвище опозиціонера, називаючи його то «інтернет-баламутом», то «цим громадянином», то «берлінським пацієнтом».

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний на даний час перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.