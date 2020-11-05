Росія: в офісі ФБК та студії Youtube-каналу «Навальний Live» відбулися обшуки

Російські силовики 5 жовтня прийшли з обшуком в офіс «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) в Москві, повідомив директор ФБК Іван Жданов. Обшук також відбувається в студії популярного Youtube-каналу «Навальний Live».

Щодо Жданова порушена кримінальна справа, в межах якої тривають слідчі дії. «5 листопада порушено кримінальну справу за статтею «Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акту», - повідомляє Головне управління Федеральної служби судових приставів Росії в Москві.

Жданов розповів, що, за попередньою інформацією, судові пристави прийшли з обшуком у межах виконавчого провадження на 29 мільйонів рублів.

Ймовірно, йдеться про борги ФБК перед компанією «Московський школяр», яка постачає продукти до шкіл. У серпні 2020 року ці борги викупив близькиц до російського президента Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин. Раніше в межах цієї ж справи заарештували рахунки і квартиру засновника ФБК Олексія Навального.

Засновник ФБК Олексій Навальний заявив, що нова хвиля тиску на організацію стала «єдиним правовим наслідком» того, що політика намагалися отруїти отрутою з родини «Новачок».

У липні 2020 року Олексій Навальний оголосив про ліквідацію створеного ним «Фонду боротьби з корупцією». Він пояснив таке рішення позовом від компанії «Московський школяр», яку пов’язують із Пригожиним. У жовтні 2019 року суд зобов’язав Навального, його колегу Любов Соболь і ФБК виплатити майже 88 мільйонів рублів за позовом комбінату харчування, який постачає їжу в московські школи і дитячі сади.

Наприкінці грудня 2019 року «Фонд боротьби з корупцією», Олексій Навальний і Любов Соболь програли суд. Їх зобов’язали заплатити 88 мільйонів рублів комбінату харчування «Московський школяр», який пов'язують з Євгеном Пригожиним.

Наприкінці жовтня 2020 року Арбітражний суд Москви зобов’язав Навального видалити ролик про комбінат «Московський школяр». У відео говорилося, що компанія не дотримується санітарних норм, підробляє документи і поставляє в дитячі сади і школи неякісне харчування. Суд постановив, що Навальний і його підлеглі опублікували відомості, що ганьблять компанію «Московський школяр», і внаслідок цього з нею розірвав контракт один із клієнтів.

У грудні 2019 року співробітники Федеральної служби судових приставів прийшли в офіс «Фонду боротьби з корупцією» та студію Youtube-каналу «Навальний Live». За словами Олексія Навального, обшуки і вилучення техніки формально пов`язані зі справою про невиконання рішення суду видалити з Youtube розслідування ФБК «Він вам не Дімон», присвячене корупційним зв’язкам колишнього прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Влітку 2019 року в ФБК відбулися обшуки у справі про відмивання грошей. Слідчі дії також відбулися в квартирах прихильників опозиційного політика в багатьох містах Росії. За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали велику суму, після чого нібито перевели її на рахунки фонду. Підозрюваних у справі поки немає. Соратники Навального всі звинувачення на свою адресу відкидають.