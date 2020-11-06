«Уже втомився сміятися». Навальний заперечив заяву МВС Росії, що у нього був панкреатит

Управління Міністерства внутрішніх справ Росії на транспорті по Сибірському федеральному округу представило «остаточний діагноз» російського опозиціонера Олексія Навального, у політика знайшли порушення вуглеводного обміну і панкреатит, діагноз «отруєння» – «не підтверджений». Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Навальний у твіттері заперечив версію про панкреатит і заявив, що «вже втомився сміятися».

За словами Навального, він щороку проходив медичне обстеження і станом на 20 серпня 2020 року був «абсолютно здоровий».

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний на даний час перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.