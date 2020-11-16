Навальний позивається до суду на Пєскова за слова про його співпрацю з ЦРУ

Російський опозиціонер Олексій Навальний звернувся до Пресненського суду Москви з позовом до прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова. Про це повідомляє видання «МБХ медіа» з посиланням на картотеку суду і його офіційного представника.

У позові Навальний зазначив, що 1 жовтня в матеріалі ТАСС Пєсков «поширив про нього відомості, що не відповідають дійсності», а також ганьблять його «честь, гідність і ділову репутацію». Опозиціонер вимагає опублікувати спростування на офіційному сайті адміністрації президента Росії у термін не пізніше десяти днів з моменту набрання рішенням суду законної сили.

1 жовтня Пєсков заявив, що звинувачення Навального на адресу президента Росії Володимира Путіна щодо замаху на опозиціонера «інспіровані» Центральним розвідувальним управлінням США. «З огляду на, що з хворим працюють фахівці ЦРУ, все, що він озвучує, це те, що йому вкладає в уста ця організація», – процитувало чиновника агентство ТАСС. Також прессекретар президента Росії стверджував, що «це вже не перший раз, коли фахівці ЦРУ дають» Навальному «різні інструкції».

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний на даний час перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.